Многоэтажки в центре Благовещенска остались без воды

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В районе пересечения улиц Калинина и Горького в Благовещенске два многоэтажных дома остались без водоснабжения. По информации коммунальщиков, на сетях произошла авария.

— На Калинина – Горького нет воды. В нашем доме на Калинина, 61, её отключили ещё вчера в 23:00. Уже который раз и без предупреждения, — пожаловалась благовещенка Виктория.

Как сообщили в пресс-службе Амурских коммунальных систем, воду вчера действительно отключили в домах на Калинина, 61, и в соседнем – на Горького, 161. Уточнили, что это неплановый ремонт, – был обнаружен дефект, его пришлось срочно устранять, поэтому жильцов не предупреждали.

Утром в этот двор был организован подвоз воды. Если на Калинина, 61, до 18:00 не успеют завершить ремонтные работы, будет еще один подвоз. Дом на Горького, 161, к водоснабжению подключили сегодня утром.