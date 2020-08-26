Уровень воды в реке Томь превысил отметку наводнения 2013 года
Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска на 08:00 26 августа составил 432 сантиметра. В 2013 году максимальный показатель был 430 сантиметров.
За прошедшую ночь воды не прибавилось. Однако мэр Белогорска Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что, исходя из прогнозов, в этот раз вода может подняться до 460 сантиметров.
Фото: instagram.com/belogorck.ru/
В таком случае будет побит рекорд наводнения 2019 года, когда уровень воды в реке был 443 сантиметра.
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