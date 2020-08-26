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сегодня, 10:37 0

Уровень воды в реке Томь превысил отметку наводнения 2013 года

Уровень воды в реке Томь превысил отметку наводнения 2013 года
Фото: instagram.com/s.meliukov/

Уровень воды в реке Томь в районе Белогорска на 08:00 26 августа составил 432 сантиметра. В 2013 году максимальный показатель был 430 сантиметров.

За прошедшую ночь воды не прибавилось. Однако мэр Белогорска Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте сообщил, что, исходя из прогнозов, в этот раз вода может подняться до 460 сантиметров.

Фото: instagram.com/belogorck.ru/

В таком случае будет побит рекорд наводнения 2019 года, когда уровень воды в реке был 443 сантиметра.

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#Белогорск #наводнение #природа

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