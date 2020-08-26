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26августа
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сегодня, 10:35 0

В Благовещенске нашли снаряд

В Благовещенске нашли снаряд
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области

В Благовещенске на Новотроицком шоссе, рядом с гаражами, бдительные горожане обнаружили предмет, похожий на снаряд. На место происшествия прибыли группы разминирования и кинолог ОМОН управления Росгвардии по Амурской области с собакой.

Инцидент произошёл 24 августа. Сотрудники полиции оцепили территорию. Сапёры выяснили, что предмет оказался болванкой миномётного снаряда, не является взрывоопасным и опасности для граждан не представляет.

Находку передали сотрудникам следственно-оперативной группы, сообщает пресс-служба амурского управления Росгвардии.

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#происшествия

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