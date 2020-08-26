Берлинский фестиваль стал гендерно-нейтральным

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– Мы считаем, что отказ от разделения актёрских наград по гендерному признаку сигнализирует о более внимательном отношении к гендерной проблематике в киноиндустрии, – говорится в комментарии руководителей Берлинале Карло Шатриана и Мариетте Риссенбек.

Кроме того, приостановлено присуждение Приза Альфреда Бауэра из-за новых данных о деятельности первого директора Берлинале во времена Третьего рейха. Вместо этого появится награда «Серебряный медведь — Приз жюри» за открытие новых путей в киноискусстве.

Остальные награды Берлинского кинофестиваля остались без изменений. Также уже известно, что 71 Берлинский международный фестиваль пройдёт с 11 по 31 февраля следующего года с соблюдением всех санитарных норм. Организаторы отмечают, что особенность мероприятия в живом общении, которое стало важным во время пандемии коронавируса.

Берлинале проходит с 1951 года. За это время он стал одним из крупнейших кинофестивалей в мире. Гостями киносмотра становятся десятки тысяч гостей, ежегодно реализуется более 400 тысяч билетов.