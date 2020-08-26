В Приамурье вокруг охотугодий появились охранные зоны

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В Амурской области вокруг охотничьих угодий появились охранные зоны. Постановление об этом подписал губернатор Василий Орлов.

Данное нововведение позволит сохранить видовое разнообразие, восстановить естественную среду обитания, обеспечить охрану животных, пути их миграции и кормовую базу.

Для каждого охотугодья площади охранных зон рассчитывались индивидуально. Режим охраны каждый охотпользователь устанавливает самостоятельно, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира.

— Режим охраны может подразумевать как полный запрет охоты, так и выборочный. При этом ограничения для охотников могут устанавливаться временно. Такие решения охотпользователи принимают исходя из численности охотничьих видов животных на своих территориях, — рассказал начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Павел Диких.

К примеру, в зоне охраны «Архаринского охотничьего хозяйства» запрещена любая охота, а в «Натальинской» нельзя добывать отдельных видов животных – рябчиков, колонок, лисиц и енотовидных собак.

В управлении по охране животного мира призывают охотников, перед тем как планировать выезды, внимательно изучать список охранных зон.