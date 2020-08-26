В Амурской области разработана новая программа реабилитации инвалидов

Фото: pixabay.com

В минсоцзащиты населения Амурской области разработали проект подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области на 2021-2023 годы». Документ уже направили в Минтруд Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Подпрограмма разработана в рамках государственной программы Амурской области «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области» и обеспечивает участие региона в 2021 году в государственной программе «Доступная среда».

Подпрограмма призвана повысить уровень обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью. Также подпрограмма позволит таким людям профессионально развиваться и находить работу. Кроме того, в документе прописано развитие сопровождаемого проживания инвалидов в области.

В рамках подпрограммы планируется оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием социальных и медицинских учреждений области, оснащение компьютерной техникой и программным обеспечением управлений занятости населения, организация деятельности «Школ реабилитации и ухода». Также внедрят межведомственную информационную систему, обеспечивающую формирование системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождения.

Успешная реализация подпрограммы позволит существенно повысить качество и доступность реабилитационной помощи для инвалидов.

В настоящее время подпрограмма находится на рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Регионы, направившие проекты программ на рассмотрение, в том числе Амурская область, ожидают результатов в начале сентября текущего года.