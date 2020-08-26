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26августа
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сегодня, 09:48 4

Совфед предложил проложить через Приамурье новую трассу

Совфед предложил проложить через Приамурье новую трассу
Фото: pixabay.com

Совет Федерации обсуждает строительство дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Как пишут «Известия», протяжённость трассы составит около 1,5 тысяч километров, а бюджет проекта оценивается примерно в 90 миллиардов рублей.

Инициативу обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития и предложат включить в национальную программу развития Дальнего Востока в сентябре. Сейчас доехать из Магадана до Хабаровска или Благовещенска можно через Якутию. Из-за объезда на дорогу уходит много времени, а экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП. При этом качество полотна оставляет желать лучшего.

По мнению сенатора от Амурской области Ивана Абрамова, путь вдоль моря будет проще.

— Там много залежей всевозможных полезных ископаемых, которые не разрабатываются из-за отсутствия инфраструктуры. Сейчас мы плотно работаем над этим вопросом. Это даст развитие трём субъектам, они в этом заинтересованы. Есть предложения от потенциальных инвесторов, которые тоже могут принять участие в строительстве этой дороги, — рассказал политик.

Во время осенней сессии идея строительства дороги Магадан — Амурская область будет обсуждаться с профильными ведомствами. Главной целью встречи станет расчет окупаемости трассы.

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#Дальний Восток #дороги #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    30 минут назад

    Если проложат нормальную дорогу через Верхнезейск - будет очень неплохо!

  • Терминатор

    Терминатор
    23 минуты назад

    Когда СССР строил Дальний Восток с нуля, никто не рассчитывал его окупаемость, делали для людей и во имя людей, а сейчас буржуи любой проект считают выгоден ли он им, окупится ли, о людях не думают, которые там живут. Вот реальность сегодняшнего дня и правления.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    11 минут назад

    хорошая инициатива от ЛДПР

  • Папа Римский

    Папа Римский
    4 минуты назад

    Странный какой то сенатор от нашей Области.

    Дорогу в Магадан выдумал. А для чего? Там какие то интересные "плюшки" для Амурчан? Может там куротры какие, туризм, популярное направление наконец ....

    таким умникам надо лопаты в руки и всей сворой отправить в рукопашную дорогу эту делать. и местных партийцев пусть прихватят - здоровый воздух им не повредит.

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