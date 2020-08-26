Совфед предложил проложить через Приамурье новую трассу

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Инициативу обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития и предложат включить в национальную программу развития Дальнего Востока в сентябре. Сейчас доехать из Магадана до Хабаровска или Благовещенска можно через Якутию. Из-за объезда на дорогу уходит много времени, а экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП. При этом качество полотна оставляет желать лучшего.



По мнению сенатора от Амурской области Ивана Абрамова, путь вдоль моря будет проще.



— Там много залежей всевозможных полезных ископаемых, которые не разрабатываются из-за отсутствия инфраструктуры. Сейчас мы плотно работаем над этим вопросом. Это даст развитие трём субъектам, они в этом заинтересованы. Есть предложения от потенциальных инвесторов, которые тоже могут принять участие в строительстве этой дороги, — рассказал политик.



Во время осенней сессии идея строительства дороги Магадан — Амурская область будет обсуждаться с профильными ведомствами. Главной целью встречи станет расчет окупаемости трассы.