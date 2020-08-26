Житель Благовещенска раскаялся в суде и избежал наказания

Фото: pixabay.com

Благовещенец, совершивший ложный донос о преступлении, раскаялся в суде и его освободили от наказания. У мужчины, якобы пропало 46 тысяч рублей.

В мае прошлого года житель областного центра сообщил в полицию о том, что у него похитили деньги из гаража. Заявление зарегистрировали в полиции. Однако, информация, которую амурчанин сообщил полицейским, оказалась ложной, сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

В отношении благовещенца завели уголовное дело по факту заведомо ложного доноса в совершении преступления. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд учёл и то, что житель областного центра ранее не был судим и постановил прекратить уголовное дело. Раскаявшись, благовещенец перестал быть общественно опасным и избежал наказания.