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26августа
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сегодня, 09:36 0

Житель Благовещенска раскаялся в суде и избежал наказания

Житель Благовещенска раскаялся в суде и избежал наказания
Фото: pixabay.com

Благовещенец, совершивший ложный донос о преступлении, раскаялся в суде и его освободили от наказания. У мужчины, якобы пропало 46 тысяч рублей.

В мае прошлого года житель областного центра сообщил в полицию о том, что у него похитили деньги из гаража. Заявление зарегистрировали в полиции. Однако, информация, которую амурчанин сообщил полицейским, оказалась ложной, сообщает Благовещенский городской суд Амурской области.

В отношении благовещенца завели уголовное дело по факту заведомо ложного доноса в совершении преступления. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд учёл и то, что житель областного центра ранее не был судим и постановил прекратить уголовное дело. Раскаявшись, благовещенец перестал быть общественно опасным и избежал наказания.

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#криминал #суды

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