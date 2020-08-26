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26августа
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сегодня, 09:20 0

В Благовещенске два перекрёстка закроют на ночь

В Благовещенске два перекрёстка закроют на ночь

В областном центре в ближайшие дни на ночь закроют два перекрестка. На участках планируют работы по устройству сетей наружного освещения.

Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, в ночь с 26 на 27 августа полностью перекроют улицу Кузнечную в районе домов № 17 и № 15. Движение ограничат с 21:00 среды до 6 утра четверга. Рабочие будут прокладывать кабельную канализацию.

В ночь с 27 на 28 августа такие же работы планируют провести на улице Трудовой в районе домов № 102 и № 115.

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#дороги #транспорт

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