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26августа
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сегодня, 07:39 0

Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Состояние лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39. В то же время, по информации РБК-Украина, дочь Тимошенко — Евгения и зять — Артур Чечёткин, переносят болезнь в лёгкой форме.

Напомним, РБК-Украина стало известно о болезни Тимошенко 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое. На сегодня неизвестно — где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно где она проходит лечение.

Отметим, по состоянию на 25 августа в Украине выявили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за вчера заразились 1658 человек. Больше всего случаев в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.

Всего в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса.

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#коронавирус

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