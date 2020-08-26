Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39. В то же время, по информации РБК-Украина, дочь Тимошенко — Евгения и зять — Артур Чечёткин, переносят болезнь в лёгкой форме.

Напомним, РБК-Украина стало известно о болезни Тимошенко 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое. На сегодня неизвестно — где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно где она проходит лечение.

Отметим, по состоянию на 25 августа в Украине выявили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за вчера заразились 1658 человек. Больше всего случаев в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.

Всего в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса.