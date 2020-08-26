Минздрав активно ищет испытуемых для апробации вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения РФ спешит поделиться со СМИ положительными результатами о создании надежного лекарства от коронавируса. Специалисты, работающие день и ночь над формулой препарата, способного спасти миллиарды жителей от пандемии, смогли добиться прогресса. Они в буквальном смысле этого слова сотворили вакцину нового поколения — «Спутник V». Центр Гамалеи, разработавший данную вакцину, подал документы в Минздрав о разрешении проведения испытаний. Как отмечается в достоверном источнике, испытания будут проходить параллельно с внедрением вакцинации в государственных поликлиниках.

Разработкой «Спутник V» занималось огромное количество специалистов лабораторий российского научно-исследовательского учреждения в области эпидемиологии и микробиологии в Москве, совместно с Российским фондом прямых инвестиций.