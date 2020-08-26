Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость
сегодня, 08:14 0

Минздрав активно ищет испытуемых для апробации вакцины «Спутник V»

Минздрав активно ищет испытуемых для апробации вакцины «Спутник V»
Фото: gorod-che.ru

Совсем недавно Российская Федерация смогла похвастаться достижениями в области медицины. В одной из лаборатории нашей страны создали первую экспериментальную вакцину от COVID-19. Об этом сообщает «Газета.ru».

Министр здравоохранения РФ спешит поделиться со СМИ положительными результатами о создании надежного лекарства от коронавируса. Специалисты, работающие день и ночь над формулой препарата, способного спасти миллиарды жителей от пандемии, смогли добиться прогресса. Они в буквальном смысле этого слова сотворили вакцину нового поколения — «Спутник V». Центр Гамалеи, разработавший данную вакцину, подал документы в Минздрав о разрешении проведения испытаний. Как отмечается в достоверном источнике, испытания будут проходить параллельно с внедрением вакцинации в государственных поликлиниках.

Разработкой «Спутник V» занималось огромное количество специалистов лабораторий российского научно-исследовательского учреждения в области эпидемиологии и микробиологии в Москве, совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Просмотров всего: 9

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


В России и мире

Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ
В России и мире

В Ростовской области найдено двое погибших в выгребной яме
В России и мире

Предложение депутата Госдумы о переносе начала обучения не поддержали
Коронавирус 1

В Амурской области выявили 20 новых заражений коронавирусом
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь