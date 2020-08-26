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26августа
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сегодня, 06:00 0

В воздушном пространстве КНР был замечен американский самолет-разведчик

В воздушном пространстве КНР был замечен американский самолет-разведчик
Фото: news-front.info

25 августа американский самолет пересек воздушную границу между Китаем и США, совершая свой полет над северным военным округом Китайской Народной Республики. Об этом сообщает новостной портал «Известия».

На сайте военного ведомства Китая говорится, что во время проведения учебной стрельбы, военнослужащие заметили в воздухе американский разведывательный самолет U-2, который беспрецедентно вторгся в запрещенную для полетов зону. Власти Китая отметили, что США грубо нарушают китайско-американский Кодекс поведения в области морской и авиационной безопасности и соответствующие международные практики. В министерстве сочли такие действия открытой провокацией, и Китай требует, чтобы США прекратили эти вторжения, а также призвали Вашингтон предпринять конкретные меры для поддержания мира и стабильности в регионе.

По официальным данным, подобные инциденты уже происходили ранее. В феврале китайский эсминец нацелил лазер на разведывательный самолет ВМС США Poseidon P-8A в Тихом океане. В то же время, официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян опроверг это заявление.

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#военные #Китай #США

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