В воздушном пространстве КНР был замечен американский самолет-разведчик

На сайте военного ведомства Китая говорится, что во время проведения учебной стрельбы, военнослужащие заметили в воздухе американский разведывательный самолет U-2, который беспрецедентно вторгся в запрещенную для полетов зону. Власти Китая отметили, что США грубо нарушают китайско-американский Кодекс поведения в области морской и авиационной безопасности и соответствующие международные практики. В министерстве сочли такие действия открытой провокацией, и Китай требует, чтобы США прекратили эти вторжения, а также призвали Вашингтон предпринять конкретные меры для поддержания мира и стабильности в регионе.

По официальным данным, подобные инциденты уже происходили ранее. В феврале китайский эсминец нацелил лазер на разведывательный самолет ВМС США Poseidon P-8A в Тихом океане. В то же время, официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян опроверг это заявление.