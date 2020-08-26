Образовательный кредит в сбербанке под 3% годовых скоро станет доступен

Совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, Сбербанк даст возможность молодым людям, обучающимся на платной основе, рассчитываться за образование самостоятельно благодаря новому постановлению, которое связано с получением кредита. Сообщают, что погасить такой кредит можно в течение 15 лет с момента завершения обучения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал постановление, благодаря которому студенты могут получить кредит для оплаты образования по фиксированной ставке 3% годовых. Стало известно, что это постановление уже вступило в силу. Председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил о возможности оплачивать только проценты по образовательному кредиту на время учебы. Он также отметил, что студенты, ранее оформившие образовательные кредиты в Сбербанке по более высокой ставке, смогут заключить дополнительный договор и перейти на льготную ставку, которая составляет 3%.