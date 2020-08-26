Производителя Lindt обвиняют в различии качества шоколада в России и на Западе
Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушение Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». По этому вопросу ФАС возбудило дело против компании. Об этом сообщает новостной портал «Известия».
Во вторник, 25 августа, стало известно, что против Lindt завели дело из-за разного качества шоколада в РФ и странах Западной Европы. Соответствующие нарушения служба увидела в маркетинговом продвижении шоколада этой марки. Так, производитель акцентировал внимание на традициях производства этого вида сладостей и высокую репутацию компании, а также гарантировал высокое качество продукции.
Как стало известно, шоколад Lindt в России значительно отличается от того, что продается европейцам. Несмотря на их рекламу по всему миру, в которой царят обозначения «стандарт», «традиции» и «качество», производитель не сообщает об отличиях одного и того же продукта. ФАС выдала предупреждение, но ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» его проигнорировало.
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