Производителя Lindt обвиняют в различии качества шоколада в России и на Западе

Во вторник, 25 августа, стало известно, что против Lindt завели дело из-за разного качества шоколада в РФ и странах Западной Европы. Соответствующие нарушения служба увидела в маркетинговом продвижении шоколада этой марки. Так, производитель акцентировал внимание на традициях производства этого вида сладостей и высокую репутацию компании, а также гарантировал высокое качество продукции.

Как стало известно, шоколад Lindt в России значительно отличается от того, что продается европейцам. Несмотря на их рекламу по всему миру, в которой царят обозначения «стандарт», «традиции» и «качество», производитель не сообщает об отличиях одного и того же продукта. ФАС выдала предупреждение, но ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» его проигнорировало.