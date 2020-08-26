Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость
сегодня, 02:33 0

Производителя Lindt обвиняют в различии качества шоколада в России и на Западе

Производителя Lindt обвиняют в различии качества шоколада в России и на Западе
Фото: ozon.ru

Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушение Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». По этому вопросу ФАС возбудило дело против компании. Об этом сообщает новостной портал «Известия».

Во вторник, 25 августа, стало известно, что против Lindt завели дело из-за разного качества шоколада в РФ и странах Западной Европы. Соответствующие нарушения служба увидела в маркетинговом продвижении шоколада этой марки. Так, производитель акцентировал внимание на традициях производства этого вида сладостей и высокую репутацию компании, а также гарантировал высокое качество продукции.

Как стало известно, шоколад Lindt в России значительно отличается от того, что продается европейцам. Несмотря на их рекламу по всему миру, в которой царят обозначения «стандарт», «традиции» и «качество», производитель не сообщает об отличиях одного и того же продукта. ФАС выдала предупреждение, но ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» его проигнорировало.

Просмотров всего: 1

#закон #производство

распечатать


Общество 2

14 благовещенских семей наказали за купание детей без присмотра взрослых
Общество 2

В Приамурье с начала сезона охоты пресекли 12 нарушений
Общество

Предприниматель из Екатеринославки продавал контрафактный алкоголь
В России и мире

В Турции найдено новое газовое месторождение
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь