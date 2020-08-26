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26августа
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сегодня, 03:00 0

В Ростовской области найдено двое погибших в выгребной яме

В Ростовской области найдено двое погибших в выгребной яме
Фото: sliv.astra-beton.ru

В Ростовской области произошла трагедия. Найдены тела мужчины средних лет и подростка. Об этом «Российской Газете» объявили в региональном управлении следственного комитета РФ.

Стало известно о смерти двух людей в Неклиновском районе. По предварительным данным, мужчина сорока четырех лет и подросток в возрасте пятнадцати лет занимались прочисткой трубы в выгребной яме частного домовладения, где и произошло происшествие. Сообщается, что в ходе работ юноша потерял сознание и упал в выгребную яму. Мужчина также погиб, пытаясь спасти мальчика.

Карета скорой помощи, прибывшей на место происшествия, не успела спасти пострадавших. Уточняется, что на месте гибели следователи провели осмотр. Также были назначены судебно-медицинские экспертизы. В ходе проверки в ближайшее время установят причину произошедшего, а пока остается только ждать результатов. Совсем недавно похожая ситуация произошла в Воронежской области, где по неосторожности в сливной яме скончались 5 человек, 2 из которых несовершеннолетние.

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#здоровье #происшествия #СМИ

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