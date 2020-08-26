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26августа
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Ученые вырастили новую печень в лимфатических узлах свиней

Ученые вырастили новую печень в лимфатических узлах свиней
Фото: webunions.ru

Американские биологи провели эксперимент, в котором удалось вырастить новые клетки печени с помощью лимфатических узлов. Таким способом они теперь могут лечить орган вне зависимости от его состояния. Об этом сообщает российское информационное агентство «Live 24».

В Америке смогли вырастить печень в лимфатических узлах крупных животных с больным органом из их же гепатоцитов. Гепатоциты – это клетки, из которых образована печень как человека, так и животного. Они могут восстанавливаться, но только в благоприятной среде. При заболевании появляется огромное количество рубцовой ткани и токсинов, которые мешают клеткам вернуться к прежнему состоянию. Ученые из США нашли здоровую и питательную среду для клеток , которая была обнаружена в лимфатических узлах.

Для такого эксперимента биологи использовали свиней, извлекая гепатоциты из их печени. Затем клетки вводили в лимфатические узлы брюшной полости. К счастью, все свиньи спокойно перенесли такой опыт. Это говорит о том, что медицина переходит на новый уровень и в скором времени больная печень уже не будет проблемой.

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#животные #наука #США

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