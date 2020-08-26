Выбор читателей за 25 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 25 августа.

Во вторник, 25 августа, буквально пятнадцать минут назад из здания Амурской ярмарки вывели всех посетителей. Корреспондент Амур.инфо находится на месте событий. Пока что ни представителей правоохранительных органов, ни МЧС у торгового центра нет.

В Благовещенске утром 25 августа временно приостановили приём детей в детские сады. По информации управления по делам ГО и ЧС, поступило сообщение о минировании нескольких объектов в городе.

Ремонт путепровода на Загородной вышел на финишную прямую. Движение на участке откроют уже к концу текущей недели. Объект готов к эксплуатации на 95 процентов, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В Белогорске 49-летний мужчина стал жертвой мошенников. Телефонный звонок лишил его почти полумиллиона рублей.