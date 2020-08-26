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26августа
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 25 августа

Выбор читателей за 25 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 25 августа.

«Минирования» в Благовещенске продолжаются: на улицу вывели всех посетителей Амурской ярмарки

Во вторник, 25 августа, буквально пятнадцать минут назад из здания Амурской ярмарки вывели всех посетителей. Корреспондент Амур.инфо находится на месте событий. Пока что ни представителей правоохранительных органов, ни МЧС у торгового центра нет.

В Благовещенске с утра «заминировали» детсады

В Благовещенске утром 25 августа временно приостановили приём детей в детские сады. По информации управления по делам ГО и ЧС, поступило сообщение о минировании нескольких объектов в городе.

Движение по улице Загородной в Благовещенске откроют уже на этой неделе

Ремонт путепровода на Загородной вышел на финишную прямую. Движение на участке откроют уже к концу текущей недели. Объект готов к эксплуатации на 95 процентов, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Амурчанин перевёл несуществующей службе безопасности банка около полумиллиона рублей

В Белогорске 49-летний мужчина стал жертвой мошенников. Телефонный звонок лишил его почти полумиллиона рублей.

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#Обзор #интернет #СМИ

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