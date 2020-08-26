Гороскоп на 26 августа: Раков могут обсчитать, а у Стрельцов возможны непредвиденные расходы

Восход Солнца: 05:35

Заход Солнца: 19:27

Солнце в Деве.

Овен. Противоречивый день, требующий решительных действий, упорства в достижении цели, преодоления препятствий. Из-за возможных неудач придётся отложить решение некоторых вопросов на будущее. Успех в делах обещает быть только кажущимся. Не исключена измена или нетактичное поведение близкого человека. Постарайтесь мыслить в позитивном ключе, помните, что все неприятности имеют временный характер.

Телец. Если вы будете достаточно собраны, правильно спланируете свой день, то вечером почувствуете покой и удовлетворение собой. Вдали от дома Тельцы откроют для себя новые перспективы. Сегодня звёзды советуют чаще искать компромисс и не поддаваться на провокации коллег и знакомых.

Близнецы. Сегодня вам нужно заняться здоровьем и посвятить время спорту. Если в последнее время вам не слишком нравится поведение партнера, то, прежде всего, подумайте не о нём, а о себе. Причиной охлаждения со стороны вашей половинки мог стать тот проступок, на который вы сами не обратили внимания

Рак. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Будьте сегодня внимательны, делая покупки, — вас могут обмануть или обсчитать. Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Заболевшие сегодня могут не справиться с болезнью до конца этого года и вступят в новый год в состоянии ослабления защитных сил организма. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений.

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Лев. Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, особенно у лиц пожилого возраста. Не исключено, что проблемы в личной жизни заставят принять жёсткое решение или побудят к решительным действиям. Проявляйте сдержанность — вероятный конфликт разрешится не в вашу пользу. Этот день будет наиболее благоприятным для новых знакомств и восстановления прерванных дружеских отношений. В сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки. Вероятно, судьба готовит вам неприятные сюрпризы — конфликты с руководством или с коллегами. Не наломайте дров — вы сможете с честью выйти из неприятного положения и заработать авторитет, не доводя дело до крика и непримиримого противостояния. Не исключено, что ваше положение в коллективе изменится в лучшую сторону.

Дева. У Дев вплоть до ночи сохранится простор для действий и свобода выбора. Вы можете исправить впечатление о себе, сделать заявку, предстать в выигрышном свете. Жизненный потенциал, сексуальная энергия и самочувствие повышаются. Не исключены новое знакомство или романтическая встреча с любимым человеком. Женщин-Дев ждёт сюрприз или приятное известие. Мужчин-Дев вместо приятного времяпрепровождения ждёт необходимость исполнения обременительных обязанностей.

Весы. Этот день благоприятен для лечения хронических заболеваний. Особенно благоприятно комплексное лечение, акупунктура, все виды массажа. Гоните от себя чувство обиды, зависть, осуждение. Вы должны навести порядок в своих чувствах, стать мягче. Вы уже созрели, пора отпустить прошлое и двигаться дальше.

Скорпион. Звёзды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и любых дел, связанных с риском. Вероятно, предстоят финансовые потери. Это может быть связано с покупкой, ремонтом или возвращением долгов. Сведите до минимума свои домашние обязанности — усталость или нервное напряжение могут привести к скандалу. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах могут вывести вас из душевного равновесия. Об отдыхе придется забыть — заботы не дадут присесть ни на секунду. Зато вечером появится возможность приятно провести время среди друзей или в кругу семьи. Отдых, интересная беседа, легкий флирт станут лучшим лекарством от усталости.

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Стрелец. Ваше материальное положение остается неясным. Чаша весов может отклониться в любую сторону. Возможны непредвиденные расходы, но, скорее всего, вы получите неожиданную прибыль. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению — оно будет ошибочным. Держитесь естественно, прислушиваясь к интуиции, — и у вас всё получится. Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей Стрельцов действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста.

Козерог. Неблагоприятный день. Сегодня всё против вас. Лишь только близкий друг сможет понять вас. Но не делайте из всего трагедию, не всё так плохо, как кажется. Звёзды советуют налаживать дружеские и коммерческие связи. Если среди друзей есть тот, кто хорошо разбирается в бизнесе и рекламных продажах, то обратитесь к нему за советом.

Водолей. В этот день ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня. Остаток дня проведите вместе с детьми. Велика вероятность встречи со старым другом. Общение с противоположным полом подействует на вас благотворно. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Успеха в следующем году вы добьётесь именно с его помощью.

Рыбы. День сулит удачу Рыбам творческих профессий. Хорошо обращаться к начальству, меценатам, в правительственные и общественные организации. Ваша общительность и деловая активность создаст предпосылки для повышения материального положения. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад — используйте все возможности. Хороший день для путешествий и прогулок. Возросшее обаяние и серьезное отношение ко всем проблемам позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. В этот день вы сможете проявить все свои интеллектуальные и творческие способности, только не стоит браться за то, что потребует большого нервного напряжения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев