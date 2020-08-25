Пункт временного размещения на 40 мест развёрнут в Белогорске

Фото: пресс-служба главы Белогорска

В связи с подъемом реки Томь выше уровня «опасное явление» в Белогорске по решению главы Станислава Мелюкова развернут пункт временного пребывания для пострадавших от разлива Томи. На базе школы № 5 организовано 40 мест для тех, кто вынужден покинуть место жительства на время наводнения, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

Председатель эвакокомиссии Галина Бурмистрова отмечает, что, как и ранее, на ПВР созданы все условиях для нахождения людей, включая семей с детьми. Они полностью оснащены средствами первой необходимости, организованы с соблюдением санитарных норм и организационных требований.

— Как показывает практика прошлых наводнений, несмотря на развернутые пункты временного расположения, белогорцы предпочитают ими не пользоваться, — отметила председатель. — В настоящее время проводится очередной подворовой обход с тем, чтобы еще раз уточнить состав взрослого и детского населения, людей с ограниченными физическими возможностями. В случае необходимости инвалиды, одинокие пенсионеры будут переведены в отделение паллиативной помощи Белогорской больницы в Томичах.

В настоящее время в поселке остров Старица проживает 156 человек, из них 48 детей. Накануне учебного года проводится отдельный мониторинг семей с несовершеннолетними детьми.

По состоянию на 16.00 на территории города зафиксировано 570 обращений граждан о подтоплении. В результате подъёма воды в реке Томь до 426 см. зафиксировано подтопление 338 участков. Проведено обследование 518 адресов из них 483 огорода и 38 домов, произведена эвакуация 27 голов сельскохозяйственных животных.