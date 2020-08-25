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25августа
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сегодня, 22:15 0

Счетная палата нашла ошибки в выплатах пенсий гражданам России

Счетная палата нашла ошибки в выплатах пенсий гражданам России
Фото: rusplt.ru

Согласно данным Счетной палаты, в выплатах пенсий допущен ряд ошибок. Они были обнаружены в ходе проверки работы Пенсионного Фонда РФ за период с 2017 по 2019 год. Об этом сообщает новостной портал «Известия».

После проверки выяснилось, что открывалось два и более пенсионных счетов на одного гражданина, в которых данные не объединялись. Более того, нескольким людям присваивали один и тот же СНИЛС. В результате на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, но пенсия могла начисляться на основании данных о страховых взносах только одного счета, что приводило к уменьшению размера выплат.

Ранее объявили, что с 1 августа ПФР начнет процедуру по корректировке пенсий граждан РФ. Такие изменения проходят каждый год в обязательном порядке. Не все пенсионеры уходят в отставку, а продолжают работать, что приводит к удержанию страховых пенсионных взносов. Таким образом, пенсионные выплаты увеличиваются. Ежегодно рост выплат не превышает три пенсионных балла. В 2020 году один пенсионный балл составил 93 рубля.

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#жизнь #пенсии #российская власть

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