Счетная палата нашла ошибки в выплатах пенсий гражданам России

После проверки выяснилось, что открывалось два и более пенсионных счетов на одного гражданина, в которых данные не объединялись. Более того, нескольким людям присваивали один и тот же СНИЛС. В результате на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, но пенсия могла начисляться на основании данных о страховых взносах только одного счета, что приводило к уменьшению размера выплат.

Ранее объявили, что с 1 августа ПФР начнет процедуру по корректировке пенсий граждан РФ. Такие изменения проходят каждый год в обязательном порядке. Не все пенсионеры уходят в отставку, а продолжают работать, что приводит к удержанию страховых пенсионных взносов. Таким образом, пенсионные выплаты увеличиваются. Ежегодно рост выплат не превышает три пенсионных балла. В 2020 году один пенсионный балл составил 93 рубля.