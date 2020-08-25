Школьное питание обсудил с директорами школ и предпринимателями глава Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков провёл рабочее совещание по организации бесплатного питания для учащихся 1-4 классов. Участниками встречи стали замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова и директора школ, предприниматели города, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

― В Амурской области бесплатное школьное питание началось раньше, чем по России, в октябре 2019 года, ― отметил он в начале встречи. ― Сначала на бесплатное горячее питание на одного школьника область выделяла 20 рублей, с ноября — 25. Очень трудно было организовать питание на такую сумму, но мы справились. За это спасибо предпринимателям (все белогорские, иногородних нет) ― вы отдавали продукты в школы практически по себестоимости, что позволило нам за такие деньги более-менее качественно организовать питание. Были, конечно, накладки в организации, но рабочего характера. С 1 сентября должно стать еще лучше. Во-первых, стоимость питания теперь составит 63 рубля в день.

По поручению главы города в штат комитета по образованию принят технолог детского питания. Белогорск стал единственным городом в Амурской области, где за организацией школьных горячих завтраков во всех образовательных организациях будет следить ответственное должностное лицо со специальным образованием.

― Школы уже разработали два варианта 10-дневного меню, - отметила председатель комитета Ирина Губина. - Оно заметно отличается от прошлогоднего. Белогорску, кстати, по решению губернатора Василия Орлова, как и всем муниципалитетам централизованно будет предоставлено по запросам школ новое кухонное оборудование. Помощь составит порядка 7,6 млн. рублей.

Первыми оценят школьное питание в новом учебном году первоклассники из многодетных и малообеспеченных семей. 26 и 27 августа первоклашки получат губернаторские и городские портфели. После они смогут попробовать свой первый школьный завтрак, а родители оценить ассортимент всего 10-дневного меню.

Глава Белогорска обратил внимание директоров школ на персональную ответственность за организацию питания. Они в ответ пообещали, что приложат все силы к тому, чтобы как и в прошлом году, школьное питание в Белогорске было образцовым.