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25августа
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сегодня, 21:24 0

Предложение депутата Госдумы о переносе начала обучения не поддержали

Предложение депутата Госдумы о переносе начала обучения не поддержали
Фото: yandex.ru

Депутат Василий Власов предложил открыть образовательные учреждения с 1 октября. Его предложение не приняли, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщает «ТАСС».

Ранее стало известно, что Василий Власов объявил о необходимости начать учебный год с 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса. Представитель пресс-службы не поддержал такую идею, так как будут приняты меры по безопасности преподавателей и учеников согласно Роспотребнадзору. Более того, педагогическая и родительская общественности уже проинформированы об открытии школ с 1 сентября. Также сообщается, что многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение.

Недавно министр просвещения РФ заявил, что у российских регионов есть право самостоятельно решить процесс проведения мероприятия в честь Дня знаний, опираясь на эпидемиологическую обстановку. Некоторые могут организовать линейки, другие при необходимости отказаться от массового сбора учеников на мероприятии.

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#коронавирус #российская власть #школа

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