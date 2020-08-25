Предложение депутата Госдумы о переносе начала обучения не поддержали

Ранее стало известно, что Василий Власов объявил о необходимости начать учебный год с 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса. Представитель пресс-службы не поддержал такую идею, так как будут приняты меры по безопасности преподавателей и учеников согласно Роспотребнадзору. Более того, педагогическая и родительская общественности уже проинформированы об открытии школ с 1 сентября. Также сообщается, что многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение.

Недавно министр просвещения РФ заявил, что у российских регионов есть право самостоятельно решить процесс проведения мероприятия в честь Дня знаний, опираясь на эпидемиологическую обстановку. Некоторые могут организовать линейки, другие при необходимости отказаться от массового сбора учеников на мероприятии.