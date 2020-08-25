Российской космической программе урезали финансирование

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также рассказал о возможном секвестре космических программ из-за падения дохода федерального бюджета

— Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с её паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 триллион 406 миллиардов рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 миллиардов рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета, — сказал глава Роскосмоса.

— Да, мы считаем, что то, что было обещано космической отрасли в размере 1 трлн 406 млрд, нужно вернуть отрасли. Ещё в декабре 2015 года перед принятием ФКП на совещании у президента РФ в Сочи я говорил, что сокращение финансирования отрасли ниже 1 трлн 406 млрд приведет к ее деградации. Надеюсь на поддержку правительства, — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что будет защищать основные позиции ФКП и, в частности, переход «Ангары», которая должна стартовать с Восточного, на третью водородную ступень, что резко поднимет мощность этой ракеты.