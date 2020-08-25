14 благовещенских семей наказали за купание детей без присмотра взрослых

За весь пляжный сезон в Благовещенске полицейские сделали предупреждение 14 семьям, чьи дети до 14 лет купались без присмотра взрослых. Такие факты попадают под действие регионального закона за номером 316.

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– На заседании комиссии по делам несовершеннолетних 21 августа было рассмотрено 3 протокола, по части 1 ст. 5.35 КоАП РФ, в отношении родителей, которые допустили купание детей в неустановленных для этого местах. Им было вынесено предупреждение, с детьми и родителями проведена профилактическая беседа о недопущении последующих подобных случаев. Мы еще раз обращаем внимание родителей, чтобы они усилили контроль за детьми, чтобы избежать несчастных случаев, – рассказала Лариса Литвиненко, главный специалист отдел по делам несовершеннолетних администрации Благовещенска

Известно, что семьи, в отношении которых рассматривались протоколы, благополучные и ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних не попадались, поэтому обошлось без штрафа.