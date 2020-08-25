Амурчан, потерявших урожай, обеспечат сельхозпродукцией в короткие сроки

Амурчан, полностью утративших урожай, поддержат сельхозпродукцией. На одного жителя придется 50 килограммов картофеля, 20 — капусты и по 10 — моркови и свёклы.

— Готовьте соответствующий порядок, направляйте его в районы. Нужно действовать оперативно. Важно быстрое обеспечение граждан картофелем и овощами. Также это касается комиссий по оценке ущерба, — отметил Василий Орлов.

Министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков доложил губернатору о схеме оказания мер поддержки. Также он рассказал о ходе уборки ранних зерновых культур.

В этом году предстоит убрать зерно с более чем 200 тысяч гектаров. Из них только пшеницы 123 тысячи, а ячменя – 46 тысяч. Также уберут овёс, кукурузу, гречиху и тритикале – гибрид ржи и пшеницы.