Процентная ставка для кредитов на образование сделают фиксированной в 3%

До сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы сделать выгодными для тех, кто получает среднее и высшее профессиональное образование на платной основе устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых, пишут «Ведомости» со ссылкой на Михаила Мишустина.

По его словам, с трех до девяти месяцев увеличивается льготный период кредитования после окончания учебы. Как пояснил директор кабмина, это даст выпускнику возможность устроиться на работу, пройти испытательный срок и не испытывать при выплатах чрезмерной финансовой нагрузки.

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