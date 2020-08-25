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25августа
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сегодня, 18:18 0

После самоизоляции в России выросло количество разводов

После самоизоляции в России выросло количество разводов
Фото: pixabay.com

По данным Росстата в июне в стране зафиксировали 45,9 тысячи разводов, что в 2,5 раза превышает майские показатели.

— Такая тенденция продолжится, поскольку люди могли принять решение о разводе в период самоизоляции, а реализовать свои намерения еще не успели. Полная картина влияния самоизоляции сложится только к концу года, пишут «Известия» со ссылкой на замруководителя Росстата.

Психолог Инна Корягина в интервью изданию объяснила, что действительно не все семьи смогли справиться с жизненными трудностями, возникшими на фоне пандемии, многие конфликты и противоречия в парах обострились и вышли на поверхность.

Согласно данным статистики, в целом в первом полугодии 2020 года число разводов существенно снизилось — на 34,7 процента — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но если смотреть по месяцам видно, что снижение пришлось как раз на период действия режима самоизоляции. Оно началось в марте, а пик падения приходится на апрель.

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#жизнь #СМИ

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