Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:06 0

Почти половина россиян хочет получать зарплату по актуальному курсу валюты

Почти половина россиян хочет получать зарплату по актуальному курсу валюты
Фото: pixabay.com

Агентство Superjob.ru с 14-18 августа проводило исследование в 343 населенных пунктах России. Цель – выяснить хотят ли россияне получать зарплату исходя из актуального на момент начисления средств курса валюты. Всего было опрошено 1600 респондентов.

Как показало исследование, почти половина россиян – 47%, хотела бы получать зарплату по актуальному курсу доллара или евро. Против такой схемы высказались 40% опрошенных, пишет gazeta.ru

Исходя из полученных данных, 26% женщин хотели бы иметь зарплату с привязкой к курсу, среди мужчин этот показатель выше на 20%.

Просмотров всего: 22

#финансы

распечатать


В России и мире

Финансовые процессы в России ослабляют рубль
Общество 3

Свежее предложение для самых независимых: АТБ представил кредитную карту для молодежи
Общество 13

Амурчанин перевёл несуществующей службе безопасности банка около полумиллиона рублей
В России и мире

В Турции найдено новое газовое месторождение
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь