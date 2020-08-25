Почти половина россиян хочет получать зарплату по актуальному курсу валюты

Агентство Superjob.ru с 14-18 августа проводило исследование в 343 населенных пунктах России. Цель – выяснить хотят ли россияне получать зарплату исходя из актуального на момент начисления средств курса валюты. Всего было опрошено 1600 респондентов.

Как показало исследование, почти половина россиян – 47%, хотела бы получать зарплату по актуальному курсу доллара или евро. Против такой схемы высказались 40% опрошенных, пишет gazeta.ru

Исходя из полученных данных, 26% женщин хотели бы иметь зарплату с привязкой к курсу, среди мужчин этот показатель выше на 20%.