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сегодня, 19:07 0

На Китай надвигается тайфун Bavi

Центральная метеорологическая служба Китая объявила жёлтый уровень опасности из-за тайфуна Bavi. Согласно местной системе мониторинга тропических циклонов, его эпицентр в настоящее время находится в Восточно-Китайском море примерно в 330 километрах к юго-востоку от города Чжоушань в восточной провинции Чжэцзян, передаёт ТАСС.

Тайфун продолжает движение в северо-западном направлении в сторону Корейского полуострова. Скорость ветра в центральной части тайфуна достигает порядка 40 м/с. Метеорологи прогнозируют его усиление в ближайшее время до 45-50 м/с. 26 августа тропический циклон войдет в южную часть Желтого моря и продолжит движение между восточной китайской провинцией Шаньдун и Корейским полуостровом в северном направлении.

Штормовое предупреждение объявлено в восточных провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун и северо-восточной провинции Ляонин, которые ощутят на себе влияние циклона. В ряде прибрежных районов в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер и сильные ливни. Местные власти принимают необходимые меры предосторожности в целях минимизации возможного ущерба в потенциально опасных районах, отменены массовые мероприятия и проведение всех высотных работ.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

Сформировавшийся на днях к востоку от Тайваня тропический циклон Bavi стал восьмым по счету тихоокеанским тайфуном в этом сезоне. Он назван в честь живописных гор на севере Вьетнама.

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#Китай #погода #природа

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