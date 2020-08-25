В Приамурье с начала сезона охоты пресекли 12 нарушений

В Амурской области в первые три дня открывшейся охоты на водоплавающую дичь выявили 12 нарушений. При этом фактов браконьерства не было.

Как сообщает Дирекция по охране и использованию животного мира, трое амурчан попались на перевозке оружия без чехла, один забыл сделать отметку в разрешении, а еще двоих обнаружили в охотугодьях без необходимых документов.

— Амурские охотники становятся более дисциплинированными и ответственными. Раньше, в первые дни сезона охоты и за неделю до него, нарушения выявлялись массово. Не все были в состоянии дождаться положенных сроков, некоторые попадались с трофеями еще до официального открытия. Однако, в последнее время таких фактов становится заметно меньше, — прокомментировал замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира Андрей Тарасов.





Напомним, что сезон охоты на водоплавающую дичь открылся в Приамурье 22 августа. Продлится он до 15 октября.