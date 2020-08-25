Амурские чиновники передали одежду ребятам из социального приюта

Сотрудники регионального минимущества передали одежду и школьные принадлежности воспитанникам социального приюта из города Зея. Всё куплено чиновниками на личные средства.

– Нам было важно помочь детям, которые остались без попечения родителей, сделать так, чтобы они могли полноценно учиться, развиваться и готовиться к самостоятельной жизни. В дальнейшем министерство планирует регулярно оказывать благотворительную помощь тем, кто в ней нуждается. Своим примером мы хотим показать важность этой деятельности и будем стараться привлечь максимальное внимание людей, – сказала Людмила Гунько, заместитель министра имущественных отношений Амурской области.

Напомним, в области также проходит акция «Соберём ребёнка в школу». Помощь для малообеспеченных семей принимают в органах соцзащиты в городах и районах Приамурья.