Растениеводы и рыболовы Приамурья получили рассрочку по уплате налогов

Правительство России расширило перечень видов деятельности для получения рассрочки по уплате налогов. Туда вошли предприятия сельского хозяйства, рыбного хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Благодаря новшествам в законодательстве, рассрочку по уплате налогов производители получат при возникновении временных трудностей.

Тем самым, бизнесменам удастся стабилизировать ситуацию на предприятии, а также сохранить платежеспособность и рабочие места за сотрудниками. Так, в расширенный список попали: растениеводы, рыболовы, предприниматели, занимающиеся обработкой семян перед посадкой, производством молочной продукции, масел, жиров и др.

Заявление на предоставление рассрочки, а также необходимый «пакет» документов, направляется в налоговые органы по месту жительства. Также необходимо учитывать, что такое право предоставляется взамен залога недвижимого имущества или поручительства, рассказали в областном управлении федеральной налоговой службы.

Стоит отметить, что для отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, действует упрощенный механизм получения отсрочки или рассрочки.