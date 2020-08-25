Василий Орлов: «В ближайшее время полностью решим проблему дефицита коммунальной техники»

Амурская область продолжает приобретать спецтехнику для муниципалитетов. До сентября в Благовещенск, Белогорск, Шимановск и Тынду должны прийти 17 комбинированных уборочных и подметательно-вакуумных машин.

В областной центр поступила очередная партия автомобилей. Качество «обновок» оценил лично губернатор Василий Орлов.

– Сегодня мы присутствуем на передаче первых пяти автомобилей КДМ, три из которых получит Благовещенск и два – Белогорск, ранее уже вручили четыре подметально-вакуумные машины. Оставшаяся техника должна поступить в область 27 августа, она отправится в Шимановск и Тынду, – рассказал Александр Зеленин, министр транспорта и дорожного хозяйства региона.

Интересно, что новые спецмашины можно использовать как пескоразбрасыватели, поливочную или уборочную технику – в зависимости от времени года. Глава региона обратился в ГСТК с просьбой пустить автомобили на линию в ближайшее время. Планируется, что программа по обеспечению коммунальной техникой продолжится и в будущем.

– Всего из бюджета региона выделено порядка 270 миллионов рублей на приобретение дорожной техники. Первая группа – это машины для городов. Как раз сегодня мы присутствовали на передаче такой техники. Вторая группа – это 46 малых тракторов, которые позже направятся в сёла, у них другая специфика. Рассчитываем, что в течение двух-трех лет мы сможем полностью закрыть проблему дефицита коммунальной техники в городах и районах Приамурья, – подчеркнул Василий Орлов.