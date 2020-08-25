Школы Приамурья утром 1 сентября проверят специальные службы

В Амурской области проверят безопасность школ до начала линеек в День знаний. Этот вопрос губернатор Василий Орлов обсудил на заседании антитеррористической комиссии области.

— Последнее время поступает информация о минировании различных объектов. Нужно проверить учебные заведения накануне школьных линеек. Так мы сможем избежать эвакуации учащихся и провести 1 сентября без опасений, —считает губернатор.

Для учеников составили каскадное расписание линеек и классных часов. Это нужно для того, чтобы классы не пересекались по времени.

— Прием учебных организаций завершён 13 августа, приняты все учреждения за исключением двух школ, в которых проводится ремонт. Закончить его планируют к 31 августа. Во всех организациях разработан паспорт безопасности, выполнено поручение об обеспечении физической охраной, турникетами, освещена и ограждена территория. Все школы обеспечены системами видеонаблюдения, имеют согласованные паспорта безопасности. Нет неохраняемых организаций», — рассказала Елена Бурдуковская