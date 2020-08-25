В списке должников по зарплате в Приамурье числятся 8 организаций: 5 действующих и 3 компании-банкрота. Сумма долга перед работниками составляет 11,9 миллионов рублей.

Большая часть долгов, почти 80%, приходится на сферы строительства автомобильных дорог и автомагистралей, строительства мостов и тоннелей. На втором месте по задолженностям по зарплате идут предприятия оптовой и розничной торговли – более 15%, рассказали в областном управлении занятости населения.

В полном объеме с начала текущего года погашены долги по заработной плате в 22 организациях перед 642 работниками на сумму 17,5 млн. рублей. За прошедшую неделю погасили на 0,3 миллиона рублей долги перед работниками на АО ПО ШМЗ «Кранспецбурмаш».Восемь предприятий в Амурской области задолжали почти 12 миллионов своим работникам