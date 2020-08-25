Дождь на время покинет Благовещенск: прогноз погоды на 26 августа

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра на севере области сохранится дождливая погода. Местами пройдут сильные дожди. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью +10…+15°С, днём +17…+22°С. На юге в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Ветер западный слабый. Температура ночью +12…+17°С, днём +21…+26°С.

В Белогорске завтра малооблачно, без осадков. Температура днем будет в пределах +19…+24°С. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. В Свободном и Шимановске переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем +18…+22°С. Западный ветер подует со скоростью 4-10 метров в секунду. В Райчихинске, Завитинске и Архаре ясно, преимущественно без осадков. Днем +21…+24°С. Ветер западный 3-9 метров в секунду. В Зее прогнозируется дождь. Температура днем +15…+18°С. Ветер юго-западный до 3-10 метров в секунду. В Сковородине пасмурно, преимущественно без осадков. Дневная температура будут около +15°С. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. В Тынде синоптики обещают дожди. Днем температура будет в пределах +5…+15°С. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду, рассказали в амурском гидрометцентре.

В Благовещенске завтра без существенных осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет около +15°С, днем потеплеет до +26 °С.