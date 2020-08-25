Утвержден список спектаклей «Амурской осени»

В этом году согласно правилам Роспотребнадзора пускать зрителей на спектакли будут только после проверки температуры и обработки рук антибактериальным средством. Заполняемость зала составит лишь 50 процентов, а рассадку организуют в шахматном порядке. Поэтому количество билетов в продаже ограничат, рассказали в ОКЦ.

Билеты на спектакли зрители могут приобрести уже сейчас, даты и время утверждены. 14.09 – «Зигзаг удачи». 15.09 – «Судьба в подарок». 16.09 – «Когда ангелы шутят». 17.09 – «Яблоко раздора». 18.09 – «Генри и Элен». 19.09 – «Любимая женщина Дон Жуана».

Стоимость билетов от 1000 до 2000 рублей. Касса ОКЦ работает с 8.30 до 17.30.

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