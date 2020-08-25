Утвержден список спектаклей «Амурской осени»
В этом году согласно правилам Роспотребнадзора пускать зрителей на спектакли будут только после проверки температуры и обработки рук антибактериальным средством. Заполняемость зала составит лишь 50 процентов, а рассадку организуют в шахматном порядке. Поэтому количество билетов в продаже ограничат, рассказали в ОКЦ.
Билеты на спектакли зрители могут приобрести уже сейчас, даты и время утверждены.
14.09 – «Зигзаг удачи».
15.09 – «Судьба в подарок».
16.09 – «Когда ангелы шутят».
17.09 – «Яблоко раздора».
18.09 – «Генри и Элен».
19.09 – «Любимая женщина Дон Жуана».
Стоимость билетов от 1000 до 2000 рублей. Касса ОКЦ работает с 8.30 до 17.30.
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