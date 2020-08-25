У российско-китайского моста через Амур появится смотровая площадка

В Хэйхэ завершается строительство панорамной башни у автомобильного моста через Амур.

Башня позволит туристам смотреть на мост через Амур и откроет живописные виды с китайской и российской строны, пишет сайт biang.ru со ссылкой на китайское издание Цзиньжи Хэйхэ.

Высота башни, как уже известно, 21,5 метров. Она состоит из 3 этажей, на первом и третьем оборудованы открытые панорамные площадки, а второй этаж застеклят.

Одновременно на башню смогут подниматься до 200 туристов. Вход будет бесплатным.