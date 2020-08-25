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25августа
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сегодня, 16:55 1

У российско-китайского моста через Амур появится смотровая площадка

У российско-китайского моста через Амур появится смотровая площадка
Фото: biang.ru

В Хэйхэ завершается строительство панорамной башни у автомобильного моста через Амур.

Башня позволит туристам смотреть на мост через Амур и откроет живописные виды с китайской и российской строны, пишет сайт biang.ru со ссылкой на китайское издание Цзиньжи Хэйхэ.

Высота башни, как уже известно, 21,5 метров. Она состоит из 3 этажей, на первом и третьем оборудованы открытые панорамные площадки, а второй этаж застеклят.

Одновременно на башню смогут подниматься до 200 туристов. Вход будет бесплатным.

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#Китай #строительство

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    5 минут назад

    Предмостовая зона в Хэйхэ существует и развивается уже лет 15... У нас после наводнения 2013 года в качестве Предмостовой особой зоны принято считать район села Ровного, что получилось ОЧЕНЬ ДАЛЕКО и от границы и от моста! Всё-таки надо организовывать особую зону непосредственно у моста, тогда и инвесторы НАСТОЯЩИЕ придут и смысл в ней будет!

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