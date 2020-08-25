В Амурской области выявили 20 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %.

В Благовещенске зарегистрировано 13 новых заражений, в Белогорске — два, в Зее — три, в Шимановске и Шимановском районе — по одному.



С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 228 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 408,58 на 100 тысяч населения.



2 221 человек выписался из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.



616 человек контактировали с заболевшими. Все они находятся лома на самоизоляции.