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сегодня, 16:14 2

В Амурской области выявили 20 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 20 новых заражений коронавирусом
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,6 %.

В Благовещенске зарегистрировано 13 новых заражений, в Белогорске — два, в Зее — три, в Шимановске и Шимановском районе — по одному.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 228 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 408,58 на 100 тысяч населения.

2 221 человек выписался из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

616 человек контактировали с заболевшими. Все они находятся лома на самоизоляции.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    53 минуты назад

    Все они находятся лома на самоизоляции. Подкорректируйте фразу

  • Янyа

    Янyа
    37 минут назад

    Не подкорректируют. АИ выше этого.

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