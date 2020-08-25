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25августа
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сегодня, 16:11 1

Благовещенским школьникам вручили «Губернаторские портфели»

Благовещенским школьникам вручили «Губернаторские портфели»
Фото: amurobl.ru

Сегодня в Благовещенском ЦЭВД имени Белоглазова первоклассникам областного центра вручили новые школьные ранцы. Мероприятие провели в рамках областной акции «Губернаторский портфель». В мероприятии принял участие лично Василий Орлов.

На входе в зал проводили обработку рук, а присутствующих рассадили по залу на безопасном расстоянии друг от друга. Юным амурчанам показали красочное представление и вручили портфели.

— Хочу поздравить вас с наступающим днём знаний. Желаю вам хорошей учёбы! — обратился к ребятам Василий Александрович.

В состав «губернаторского портфеля» входят тетради в клетку и линейку. А также ручки, карандаши, краски и альбомы, цветная бумага. Ещё в портфелях есть приятные сувениры. У мальчиков — часы, а у девочек — мягкий брелок. Также есть открытка с личным поздравлением губернатора. На приобретение ранцев и канцелярии из областного бюджета выделили более 11 миллионов рублей.

— В этом году более трёх тысяч первоклассников из малоимущих семей собрали в школу. Только в Благовещенске за последние три года 800 первоклассников из малоимущих семей получили портфели. Эта акция направлена на помощь родителям первоклашек, которым трудно собрать деток в школу. Первый раз в первый класс должен быть запоминающимся. Яркие портфели —часть праздника, — рассказала Наталья Киселёва, министр соцзащиты региона.

В прошлом году «губернаторские портфели» получили 3,5 тысячи амурских первоклассников из малообеспеченных семей. В Приамурье такое мероприятие проходит с 2002 года, сообщает пресс-служба правительства области.

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#губернатор #школа

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    34 минуты назад

    Интересно... Мы малообеспеченные, идём в 1 класс, на учёте... А портфель не дали и не сказали даже ничего, хотя первый ребенок его получал. Второму не положено?

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