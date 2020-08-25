Адвокату актера Михаила Ефремова начали поступать угрозы

Адвокат Эльман Пашаев, который представляет в суде интересы актера Михаила Ефремова, обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Поводом послужили угрозы в его адрес, сообщают РИА Новости.

— На меня оказывается колоссальное давление. Мне известно, что некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении меня к уголовной ответственности. Это делается, чтобы я отказался от дела, — рассказал Пашаев.

Напомним, что несколько дней назад Ефремов отказался от услуг Пашаева, сославшись на желание получить адвокатов «посильнее». Однако на днях стало известно, что актер заключил новое соглашение с защитником.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.