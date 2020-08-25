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сегодня, 16:22 0

Амурские полицейские за минувшие сутки задержали ряд преступников из розыскного списка

Амурские полицейские за минувшие сутки задержали ряд преступников из розыскного списка
Фото: pixabay.com

24 августа амурская полиция провела ряд задержаний. Все пойманные преступники находились в розыске.

Так сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» задержали мужчину 1995 года рождения. Его объявили в розыск в Красноярском крае за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

Полиция города Белогорск задержали жителя Амурской области, которого разыскивали за кражу.

Полицейские из Серышево установили местонахождение мужчины, разыскиваемого за умышленное уничтожение чужого имущества. Подозреваемому удалось скрыться от полицейских.

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#криминал

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