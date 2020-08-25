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25августа
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сегодня, 16:02 2

Для работников «Восточного» нужно строить коттеджи

Для работников «Восточного» нужно строить коттеджи
Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса остановил строительство многоэтажек в Циолковском. По его мнению, сотрудники космодрома «Восточный» должны жить в 2-3-этажных коттеджах с улучшенной планировкой.

А ещё в амурском космограде появятся школа и новая больница, а точнее стационар Федерального медико-биологического агентства. Всё это Дмитрий Рогозин рассказал в очередном выпуске серии фильмов «Хроника русского космоса. Линия генерального», опубликованном на сайте Роскосомса.

В ролике он также говорит о том, что к 2023 году сформируют новую реальность в ракетно-космической промышленности. И формируется она во многом благодаря развитию «Восточного».

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    41 минута назад

    "сотрудники космодрома «Восточный» должны жить в 2-3-этажных коттеджах с улучшенной планировкой."

    Они будут жить либо в муравенике по 50м2 квартиры, либо в картонных быстровозводимых домах, на остальное жаба задавит. Правда если сотрудниками считать только высшее начальство то небольшую "рублевку" вполне можно организовать.

  • Швейк

    Швейк
    40 минут назад

    Молодец!!! До него кто-то УТВЕРДИЛ план (генплан) строительства, а сегодня нате- будут КУЧУ БАБЛА на новые планы!

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