Для работников «Восточного» нужно строить коттеджи

Глава Роскосмоса остановил строительство многоэтажек в Циолковском. По его мнению, сотрудники космодрома «Восточный» должны жить в 2-3-этажных коттеджах с улучшенной планировкой.

А ещё в амурском космограде появятся школа и новая больница, а точнее стационар Федерального медико-биологического агентства. Всё это Дмитрий Рогозин рассказал в очередном выпуске серии фильмов «Хроника русского космоса. Линия генерального», опубликованном на сайте Роскосомса.

В ролике он также говорит о том, что к 2023 году сформируют новую реальность в ракетно-космической промышленности. И формируется она во многом благодаря развитию «Восточного».