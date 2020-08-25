Житель Райчихинска оборвал цветы возле Пенсионного фонда

В ночь с 24 на 25 августа в Райчихинске неизвестный мужчина проник на закрытую территорию Пенсионного фонда и оборвал цветы. Их сотрудники высаживали и растили своими силами. Происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Сотрудники Пенсионного фонда уже обратились в правоохранительные органы, а также разыскивают похитителя цветов и через соцсети.

«Все хотят видеть город чистым, но мусорят там, где живут! Все хотят видеть город красивым и ухоженным, но портят и уничтожают все, что делается! Пусть той, для которой предназначался букет, будет стыдно и противно! Огромная просьба, если кто узнает по телодвижению, по одежде, по походке и другим каким-либо признакам, сообщите в УПФР!», опубликовано в одном из городских пабликов.