За неделю от клещей пострадали девять амурчан
Всего с начала года зарегистрировали 1621 случай укуса клещей, среди них 506 — это дети. На этой неделе с паразитами столкнулись девять амурчан. Это не выше уровня прошлого года
61 процент пострадавших получили экстренную серопрофилактику прошли. Остальные либо отказались, либо обратились поздно — с момента укуса прошло больше 72 часов. Кроме того, 44 тысячи амурчан привили против клещевого вирусного энцефалита —77,1% от плана, сообщает Роспотребнадзор
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