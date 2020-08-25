В Приамурье капитально отремонтируют две школы искусств

Юные художники и танцоры из Райчихинска и Зеи уже в этом году начнут заниматься в обновленных зданиях. Капремонт планируют завершить в течение сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из областного бюджета на эти цели выделили около четырёх миллионов.

В зейской школе отреставрируют крышу, обустроят вентиляцию, канализацию и водосточную систему, а также обработают огнезащитным составом деревянные элементы. В Райчихинске работы близки к завершению их планируют закончить к началу учебного года. Кроме того, построить школу искусств хотят в посёлке Серышево. Сейчас идёт работа над проектом. Учреждение разделят на два блока: саму школу искусств и библиотеку на 70 тысяч томов.

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