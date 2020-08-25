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25августа
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сегодня, 14:48 0

10 населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

10 населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными
Фото: 28.mchs.gov.ru

На сегодняшний день в Амурской области подтопленными остаются десять населённых пунктов и восемь автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадали от воды 300 приусадебных участков. Больше всего в Белогорске – 133.

В Благовещенске продолжает функционировать один пункт временного размещения. Там сейчас находятся двое пострадавших. Еще три пункта подготовили в Белогорске, селах Ромны и Пригородное. Они готовы принять до 125 человек.

Продолжает работать оперативный штаб главного управления МЧС России по Амурской области. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в области задействовано 317 человек, 132 единицы техники, в том числе 5 плавсредств.

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#МЧС #наводнение

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