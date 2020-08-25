10 населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

На сегодняшний день в Амурской области подтопленными остаются десять населённых пунктов и восемь автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадали от воды 300 приусадебных участков. Больше всего в Белогорске – 133.

В Благовещенске продолжает функционировать один пункт временного размещения. Там сейчас находятся двое пострадавших. Еще три пункта подготовили в Белогорске, селах Ромны и Пригородное. Они готовы принять до 125 человек.

Продолжает работать оперативный штаб главного управления МЧС России по Амурской области. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка в области задействовано 317 человек, 132 единицы техники, в том числе 5 плавсредств.