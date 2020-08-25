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25августа
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сегодня, 14:27 0

99 % пострадавших в прошлогоднем наводнении амурчан получили компенсацию

99 % пострадавших в прошлогоднем наводнении амурчан получили компенсацию
Фото: prokamur

Прокурор области Руслан Медведев провёл очередное совещание по защите граждан, пострадавших в результате ЧС летом 2019 года. На сегодня принято решение о поддержке 737 человек.

По информации надзорного ведомства, 99 процентов амурчан уже получили компенсацию за затопленное жильё от регионального министерства соцзащиты. Всего на счета граждан перечислили 740 миллионов рублей. Почти 600 семей уже приобрели новые дома или капитально отремонтировали старые.

В этом году прокуратура выявила более 200 нарушений в этой сфере. В каждом пятом случае потребовалось вмешательство надзорного органа для разрешения ситуации.

По итогам совещания Руслан Медведев принял решение лично посетить капитально отремонтированные дома. Комиссия осмотрела поврежденную недвижимость и дворы, побеседовала с собственниками.

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#наводнение #помощь

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