Финансовые процессы в России ослабляют рубль

Запас валютной ликвидности в российских банках уже уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным. Под международной валютной ликвидностью государства понимается его способность обеспечивать своевременное погашение своих международных обязательств.

— Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар, — пишут РИА Новости со ссылкой на аналитический обзор Райфайзенбанка.

По данным специалистов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов, что, по мнению аналитиков нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя.