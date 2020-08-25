Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25августа
Предыдущая новость
сегодня, 13:30 0

Финансовые процессы в России ослабляют рубль

Финансовые процессы в России ослабляют рубль
Фото: РИА Новости

Запас валютной ликвидности в российских банках уже уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным. Под международной валютной ликвидностью государства понимается его способность обеспечивать своевременное погашение своих международных обязательств.

— Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар, — пишут РИА Новости со ссылкой на аналитический обзор Райфайзенбанка.

По данным специалистов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств. При этом на валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов, что, по мнению аналитиков нетипично много, учитывая наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя.

Просмотров всего: 2

#СМИ #финансы

распечатать


Общество 3

Свежее предложение для самых независимых: АТБ представил кредитную карту для молодежи
В России и мире

Россиянам могут разрешить вылеты по новым маршрутам
Общество 10

Амурчанин перевёл несуществующей службе безопасности банка около полумиллиона рублей
В России и мире

В Турции найдено новое газовое месторождение
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь