Благовещенец попался на фальшивом полисе ОСАГО
В Благовещенске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за подделку полиса ОСАГО.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по Амурской области, мужчина купил и использовал заведомо поддельный официальный документ до тех пор, пока не предоставил его сотрудникам ГИБДД.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.
Амурчанину грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года либо принудительные работы на срок до одного года, или лишение свободы на срок до одного года.
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