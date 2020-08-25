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25августа
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сегодня, 13:43 0

Благовещенец попался на фальшивом полисе ОСАГО

Благовещенец попался на фальшивом полисе ОСАГО

В Благовещенске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за подделку полиса ОСАГО.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Амурской области, мужчина купил и использовал заведомо поддельный официальный документ до тех пор, пока не предоставил его сотрудникам ГИБДД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Амурчанину грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года либо принудительные работы на срок до одного года, или лишение свободы на срок до одного года.

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#криминал #транспорт

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